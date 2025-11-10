Rob Jansen haalt uit naar Ajax: "Dat is de schuld van Beuker"

Wim Kieft vraagt Jansen of het ontslag van Heitinga niet logisch was na de recente resultaten. "Nee, dat is heel raar,” reageert Jansen stellig. “Hij gaat onderuit en wordt opgeofferd, terwijl het probleem bij Ajax veel dieper ligt. Die club is ziek. De technische leiding bij die club… Marijn Beuker, Alex Kroes, Kelvin de Lang en adviseur Louis van Gaal: dáár ligt het grote probleem."

Volgens Jansen had hij zijn cliënt zelfs afgeraden om bij Ajax in te stappen. "Ik heb het John ook afgeraden, hij is in een ziek nest gekomen. Zijn presentatie, waar jullie allemaal over zeiken, heeft hij niet mee. Alle journalisten pakken hem daarop. Als je alle wedstrijden met 6-0 wint, had je niemand erover gehoord. Maar dat was niet het geval, dus dan krijg je een probleem."

De zaakwaarnemer hekelt bovendien de manier waarop de selectie van Ajax deze zomer is samengesteld. "Zoals deze selectie is samengesteld, is killing. En 1.20 meter groot", zegt Jansen, doelend op nieuwkomers Oscar Gloukh en Raúl Moro. "De spelers die ze hadden moeten halen aan kracht en ervaring hebben ze niet gehaald, omdat meneer Marijn Beuker, die nog nooit wat gepresteerd heeft, bepaalt welke spelers daar binnenkomen en welke niet. Alex Kroes deed in- en uitgaande transfers en zegt dat hij zich weinig heeft bemoeid met het spelersbeleid op zich."

Ook het aanblijven van bepaalde spelers vindt Jansen onbegrijpelijk. "Heitinga komt binnen en contracten zijn verlengd van spelers die weg hadden gemoeten: Berghuis had weg gemoeten en Klaassen ook. Ze hadden ervaring terug moeten halen, maar bleven doorselecteren op jongetjes van 1.20 meter hoog die lekker technisch zijn, maar verder hield het wel op. En toen ze de mogelijkheid kregen om een of twee zware spelers te huren, werden ze weggestemd door het scoutingsapparaat met de iPad in de handen. Zo begon John aan deze klus."

Toch erkent Jansen dat zijn cliënt niet foutloos was. "Natuurlijk heeft hij fouten gemaakt: zijn presentatie en op persconferenties... Maar dat heeft niks te maken met resultaten. Ten Hag is ook geen beste prater, Van Gaal praat ook raar. Er zijn er wel meer die raar praten. En ook Alex Kroes, die aan het einde van het seizoen weggaat, had gelijk op moeten stappen en zeggen: hij eruit, ik eruit."