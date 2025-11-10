KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"

Amber
bron: KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

Rob Jansen heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp snoeihard uitgehaald naar Danny Blind. Volgens de invloedrijke zaakwaarnemer, die ook John Heitinga vertegenwoordigt, is het vertrekkende RvC-lid medeverantwoordelijk voor de chaos waarin Ajax momenteel verkeert.

"Een van de grootste gezwellen binnen Ajax, die alles ondermijnt, is Danny Blind", steekt Jansen van wal. "Danny Blind is één van de grootste factoren van de shit bij Ajax. Hij manipuleert en beïnvloedt altijd."

De zaakwaarnemer stelt dat Blind van meet af aan Heitinga heeft tegengewerkt. "Hij was ook de man die Louis van Gaal met Beuker elke dag beïnvloedde. Vanaf dag één kreeg Van Gaal van hem te horen dat Heitinga niks was. Danny Blind heeft vanaf het begin nog niet één seconde gesproken met John, nog niet één seconde."

Tafelgenoot Wim Kieft haakt in met een kwinkslag. "Je weet wat zijn bijnaam is toch, bij Ajax?", waarop Jansen bevestigend reageert: "Ja, scholletje. Zo noemden alle spelers die met hem voetbalden hem al, omdat je nooit weet wat hij gaat doen. Hij is niet helemaal waterdicht."

Volgens Jansen speelde Blind ook een doorslaggevende rol bij het ontslag van Heitinga. "Louis van Gaal is eigenlijk gemanipuleerd in deze rol. Ja, hij laat zich duizend procent zeker door Danny Blind manipuleren", aldus Jansen. "Heitinga sprak iedere week met Louis van Gaal als klankbord. Elke keer zei Louis: oké, ik begrijp wat je aan het doen bent. Prima, ik steun je wel."

Dat veranderde toen de club besloot Heitinga te ontslaan. "Nadat John ontslagen was, belde hij ook met Louis. Toen zei Louis: ik heb inderdaad gezegd dat je eruit moet. John zei toen: maar trainer, ik praat steeds met u. Maar Louis kreeg steeds de info van Blind en Beuker dat alles fout was. Louis is wel eerlijk. Hij zei tegen Heitinga: dan heb ik waarschijnlijk de verkeerde info gekregen, niks meer aan te doen", besluit Jansen.

Ajax bestuur & beleid Ajax Podcasts Rob Jansen Danny Blind
