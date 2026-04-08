Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"
Feyenoord loopt op dit moment verder vooruit dan Ajax, althans dat is de mening van voetbalmakelaar Rob Jansen. Hij deelde zijn uitgesproken visie in de podcast KieftJansenEgmondGijp, vooral over het management binnen de clubs.
"Als je dit elftal (Ajax, red.) ziet spelen en ook wat ze nu aan het doen zijn…", begint Jansen tijdens de podcast over Ajax en de manier waarop de club wordt bestuurd. De toekomst ziet er volgens hem ook niet bepaald rooskleurig uit. "Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Het is geen makkelijk klusje."
Niet alleen Ajax worstelt dit seizoen, ook Feyenoord kent uitdagingen. Toch meent Jansen dat de Rotterdammers momenteel verder zijn. "Ik denk dat Ajax verder weg ligt dan Feyenoord. Ik vind Feyenoord op dit moment toch stabieler. Dan niet meteen weer over Van Persie beginnen en dat soort dingen. Zoals ik nu naar Feyenoord kijk zijn zij stabieler in management dan Ajax."
Met nog vijf speelrondes te gaan staat Feyenoord tweede in de Eredivisie, terwijl Ajax na 29 duels op de vijfde plaats staat. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt zes punten. Feyenoord treedt in de komende speelronde aan tegen concurrent N.E.C., terwijl Ajax op bezoek gaat bij Heracles Almelo.
Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"
