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Rob Jansen kritisch op Ajax-deal: "Hij heeft nog niks laten zien"

Joram
Rob Jansen
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

De aanstaande transfer van Sean Steur naar Newcastle United kan niet rekenen op enthousiasme van Wim Kieft en Rob Jansen. Beiden begrijpen niet waarom Ajax afscheid neemt van het talentvolle middenveld en vinden ook dat de speler zelf mogelijk te vroeg voor een buitenlands avontuur kiest.

Dinsdag werd bekend dat Steur de overstap maakt naar Newcastle United. Met de transfer zou een bedrag van liefst 27 miljoen euro gemoeid zijn. Voor Jansen voelt het alsof Ajax de verkeerde speler van de hand doet. "Voor een godsvermogen gaat hij weg, maar hij heeft eigenlijk nog niks laten zien. Ik denk dat Ajax gewoon geld nodig heeft, het potje is leeg. Maar talenten laten ze gaan en de jongens die weg moeten zitten er nog", zo vertelt Jansen in de WEEKA Call van KieftJansenEgmondGijp.

Ook Kieft heeft zijn twijfels over de transfer. Volgens de voormalig spits zou Ajax juist moeten bouwen rondom jonge spelers met potentie en komt deze stap voor Steur te vroeg. "Als je nou ergens zou willen beginnen, dan is het bij jonge talentvolle spelers. En als je er dan zo eentje laat gaan. Dat Newcastle heeft net een godsvermogen binnen gekregen. Ze blazen je daar natuurlijk zo om ver. Steur moet eigenlijk eerst eens 150 wedstrijden in Ajax 1 spelen", aldus Kieft.

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