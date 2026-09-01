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Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"

Arthur
Rob Jansen
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

Er zijn deze zomer enkele grote transfers geweest binnen de vaderlandse Eredivisie. Aan tafel bij KieftJansenEgmondGijp wordt de transferperiode uitgebreid besproken. Spelersmakelaar en zaakwaarnemer Rob Jansen valt daarbij op dat meerdere Nederlandse topclubs financieel flink hebben geprofiteerd van de transfermarkt.

Ook René van der Gijp bespreekt de ontwikkeling op de transfermarkt. Volgens hem lijken Belgische spelers momenteel meer in trek dan Nederlandse voetballers. "De technisch directeur bij Feyenoord zorgt ervoor dat de Belgen meer in trek zijn dan de Nederlanders. Er ging een Griek naar Dortmund gegaan en een Belg naar Arsenal gegaan voor echt goede bedragen, 40 en 45 miljoen. Ik denk dat de Nederlanders een beetje 'uit' zijn. Dan roept iemand slechts 20 miljoen voor Ueda, maar eerder ging Giménez naar AC Milan en schiet er maar eentje in."

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