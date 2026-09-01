Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"

Ook René van der Gijp bespreekt de ontwikkeling op de transfermarkt. Volgens hem lijken Belgische spelers momenteel meer in trek dan Nederlandse voetballers. "De technisch directeur bij Feyenoord zorgt ervoor dat de Belgen meer in trek zijn dan de Nederlanders. Er ging een Griek naar Dortmund gegaan en een Belg naar Arsenal gegaan voor echt goede bedragen, 40 en 45 miljoen. Ik denk dat de Nederlanders een beetje 'uit' zijn. Dan roept iemand slechts 20 miljoen voor Ueda, maar eerder ging Giménez naar AC Milan en schiet er maar eentje in."