Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

Rob Jansen merkt op dat nieuwe legendes steeds minder vaak opduiken bij de topclubs in Nederland, zoals Ajax, PSV en Feyenoord. Dat laat hij weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp . Ook Michel van Egmond doet een duit in het zakje, zo is deze week te horen.

Bij het organiseren van speciale evenementen, zoals testimonials of wedstrijden met clublegendes, bijvoorbeeld de Ajax Legends, wordt vaak teruggegrepen op "de oude namen". Ook valt hem op dat oud-Ajacieden vaak geen zin hebben om aan dergelijke evenementen deel te nemen.

Opvallend was bijvoorbeeld dat Marco van Basten in november vorig jaar niet aanwezig was bij het benefietduel tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends. In de podcast noemt Jansen, een bekende zaakwaarnemer in het voetbal, dit een "groot probleem" voor Ajax. "Ik hoorde deze week ook dat ze weer bezig zijn met een wedstrijd met legendes. Maar binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar. Dat heeft Feyenoord veel minder."

Jansen vertelt dat hij onlangs met iemand binnen Ajax over dit onderwerp sprak. "Die zei ook: die clubs teren eigenlijk op de legendes van vroeger. Als je iets wilt organiseren met een grote naam bij Ajax, met een grote naam bij Feyenoord, of PSV, komen ze altijd met die oude namen terug. Dat is ook een probleem bij die clubs."

Daarnaast wijst Jansen op een verandering in spelerscarrières: "Vroeger bleven spelers langer bij een club spelen. Eerst speelden de Amsterdammers in Amsterdam bij Ajax, Hagenezen bij ADO, Rotterdammers bij Feyenoord. Maar die spelers zijn nu al na één of twee jaar weg. Een nieuwe legende bij een voetbalclub creëren, is niet zo simpel meer."