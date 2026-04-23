Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"
René van der Gijp vindt dat Virgil van Dijk veel te weinig respect krijgt in Nederland. In Engeland is men juist lyrisch over de voormalig FC Groningen.
Van Dijk is al jarenlang de onbetwiste aanvoerder van Liverpool, maar krijgt volgens Van der Gijp te veel kritiek. "Valentijn (Driessen red.) en Johan (Derksen red.), maar ook anderen, praten best wel denigrerend over Virgil van Dijk", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Dat is belachelijk."
Volgens de voormalig profvoetballer is dat in Engeland heel anders. "Hij wordt in de Premier League gewoon gezien als een van de allerbeste ooit. Bij ons aan tafel wordt niet gezegd dat hij niet zo goed is, maar dat hij er weinig van kan", vervolgt hij vol verbazing.
Rob Jansen tipte Van Dijk een aantal jaar geleden nog bij Ajax en PSV. "Tegen PSV en Ajax heb ik toen gezegd dat ze Virgil moesten volgen. ‘Jullie kijken nu in het buitenland, maar dat moet je niet doen. Daar loopt hij', blikt hij terug. "Maar bij beide clubs zeiden de managers ‘nee’." Van Dijk ruilde FC Groningen in voor Celtic en kwam via Southampton bij Liverpool terecht.
Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"
Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"
Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"
Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"
Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"
Ajax moet vrezen voor Feyenoord: "Anderhalf miljoen euro schade"
ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"
'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"
Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"
Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"
'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'
'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'
Domper voor directe concurrent van Ajax: einde seizoen aanvaller
Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"
Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"
Henk Spaan doet boekje open over Ajax-talent: "Wie helpt hem?"
PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"
Van Dop doet boekje open: "Alleen Ajax en Feyenoord waren tegen"
Sergiño Dest wil vertrekken uit Eredivisie: "Meten met de besten"
Jan Wouters eerlijk: "Toen was die haat er wel richting Ajax"
Kapteijns: "Dat komt FC Twente en Ajax bijzonder slecht uit"
Dit is de reden dat de Eredivisie deze week op woensdag begint
Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"
Derksen over Ziyech: "Een belediging tegen het Nederlandse volk"
Woerts onthult: "Rafael van der Vaart pakt daar serieus geld"