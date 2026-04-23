Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"

René van der Gijp vindt dat Virgil van Dijk veel te weinig respect krijgt in Nederland. In Engeland is men juist lyrisch over de voormalig FC Groningen.

Van Dijk is al jarenlang de onbetwiste aanvoerder van Liverpool, maar krijgt volgens Van der Gijp te veel kritiek. "Valentijn (Driessen red.) en Johan (Derksen red.), maar ook anderen, praten best wel denigrerend over Virgil van Dijk", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Dat is belachelijk."

Volgens de voormalig profvoetballer is dat in Engeland heel anders. "Hij wordt in de Premier League gewoon gezien als een van de allerbeste ooit. Bij ons aan tafel wordt niet gezegd dat hij niet zo goed is, maar dat hij er weinig van kan", vervolgt hij vol verbazing.