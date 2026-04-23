Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen
Rob Jansen

René van der Gijp vindt dat Virgil van Dijk veel te weinig respect krijgt in Nederland. In Engeland is men juist lyrisch over de voormalig FC Groningen. 

Van Dijk is al jarenlang de onbetwiste aanvoerder van Liverpool, maar krijgt volgens Van der Gijp te veel kritiek. "Valentijn (Driessen red.) en Johan (Derksen red.), maar ook anderen, praten best wel denigrerend over Virgil van Dijk", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Dat is belachelijk."

Volgens de voormalig profvoetballer is dat in Engeland heel anders. "Hij wordt in de Premier League gewoon gezien als een van de allerbeste ooit. Bij ons aan tafel wordt niet gezegd dat hij niet zo goed is, maar dat hij er weinig van kan", vervolgt hij vol verbazing.

Rob Jansen tipte Van Dijk een aantal jaar geleden nog bij Ajax en PSV. "Tegen PSV en Ajax heb ik toen gezegd dat ze Virgil moesten volgen. ‘Jullie kijken nu in het buitenland, maar dat moet je niet doen. Daar loopt hij', blikt hij terug. "Maar bij beide clubs zeiden de managers ‘nee’." Van Dijk ruilde FC Groningen in voor Celtic en kwam via Southampton bij Liverpool terecht. 

Gerelateerd:
Wout Weghorst

'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"

Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"

Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"

BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'

'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"

Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"

Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws