Rob Jansen twijfelt aan Cruijff: "Hij ziet iets wat wij niet zien"

René van der Gijp heeft stevige vraagtekens bij de komst van Marcos Leonardo naar Ajax. De analist is niet overtuigd van de kwaliteiten van de Braziliaanse spits, die deze zomer voor een bedrag van bijna twintig miljoen euro naar Amsterdam kwam.

Leonardo heeft tot nu toe vier wedstrijden voor Ajax gespeeld, maar een overtuigende indruk heeft hij daarin nog niet gemaakt. Van der Gijp vraagt zich dan ook af hoe Ajax bij de Braziliaan is uitgekomen. ''Zou er nou één scout zijn wezen kijken naar die Braziliaan, die ze uit de woestijn hebben gehaald? Ik denk het niet", stelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Rob Jansen reageert vervolgens met een cynische opmerking. "Die moet langs Hans Anders om een bril op te halen", zegt de zaakwaarnemer. Van der Gijp erkent tegelijkertijd dat het beoordelen van een buitenlandse speler geen eenvoudige klus is. "Ik begrijp de moeilijkheid wel. Je haalt niet zomaar een Braziliaan naar Nederland om hier tegen PEC Zwolle te spelen. Er zijn er niet veel die dan zeggen: dat lijkt me een goed plan."