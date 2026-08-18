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Rob Jansen twijfelt aan Cruijff: "Hij ziet iets wat wij niet zien"

Joram
Rob Jansen
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

René van der Gijp heeft stevige vraagtekens bij de komst van Marcos Leonardo naar Ajax. De analist is niet overtuigd van de kwaliteiten van de Braziliaanse spits, die deze zomer voor een bedrag van bijna twintig miljoen euro naar Amsterdam kwam.

Leonardo heeft tot nu toe vier wedstrijden voor Ajax gespeeld, maar een overtuigende indruk heeft hij daarin nog niet gemaakt. Van der Gijp vraagt zich dan ook af hoe Ajax bij de Braziliaan is uitgekomen. ''Zou er nou één scout zijn wezen kijken naar die Braziliaan, die ze uit de woestijn hebben gehaald? Ik denk het niet", stelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Rob Jansen reageert vervolgens met een cynische opmerking. "Die moet langs Hans Anders om een bril op te halen", zegt de zaakwaarnemer. Van der Gijp erkent tegelijkertijd dat het beoordelen van een buitenlandse speler geen eenvoudige klus is. "Ik begrijp de moeilijkheid wel. Je haalt niet zomaar een Braziliaan naar Nederland om hier tegen PEC Zwolle te spelen. Er zijn er niet veel die dan zeggen: dat lijkt me een goed plan."

Toch vindt Van der Gijp het bedrag dat Ajax voor Leonardo heeft betaald moeilijk te rechtvaardigen. ''Dus je moet uit een vijver vissen waar je niet helemaal zeker van bent. Maar 20 miljoen... Dat is een hoop geld!" Jansen, die zelf jarenlang betrokken is geweest bij transfers, noemt de deal eveneens opmerkelijk. "Of hij heeft er geen verstand van, of Jordi Cruijff ziet iets wat wij niet zien."

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