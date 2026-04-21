Rob Jansen ziet 'nachtmerrie' voor Ajax: "Het is toch een schande"

Wim Kieft heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp met een knipoog gereageerd op de situatie rond Ajax. De Amsterdamse club moet mogelijk uitwijken voor de play-offs omdat de Johan Cruijff ArenA dan niet beschikbaar is door concerten van Harry Styles.

"Voor Ajax is het toch een nachtmerriescenario?", begint Kieft. "Ze zijn op zoek naar uitwijkplekken als ze de play-offs moeten spelen. De ArenA is dan bezet door concerten van Harry Styles." Volgens hem leidt dat tot een opvallende zoektocht naar alternatieven. "Een club die zich welwillend opstelt is Heracles Almelo. Dat is toch ook goed, of niet?", voegt hij lachend toe.

Ook in de podcast wordt verbaasd gereageerd op de situatie. Rob Jansen noemt het 'toch ook een schande', terwijl Michel van Egmond het 'tamelijk amateuristisch' vindt overkomen. Kieft sluit af: "Ze zijn er bij Ajax natuurlijk nooit van uitgegaan dat die ArenA bezet is als de play-offs worden gespeeld."