Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Rob Jansen ziet 'nachtmerrie' voor Ajax: "Het is toch een schande"

Joram
bron: KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

Wim Kieft heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp met een knipoog gereageerd op de situatie rond Ajax. De Amsterdamse club moet mogelijk uitwijken voor de play-offs omdat de Johan Cruijff ArenA dan niet beschikbaar is door concerten van Harry Styles.

"Voor Ajax is het toch een nachtmerriescenario?", begint Kieft. "Ze zijn op zoek naar uitwijkplekken als ze de play-offs moeten spelen. De ArenA is dan bezet door concerten van Harry Styles."  Volgens hem leidt dat tot een opvallende zoektocht naar alternatieven. "Een club die zich welwillend opstelt is Heracles Almelo. Dat is toch ook goed, of niet?", voegt hij lachend toe.

Ook in de podcast wordt verbaasd gereageerd op de situatie. Rob Jansen noemt het 'toch ook een schande', terwijl Michel van Egmond het 'tamelijk amateuristisch' vindt overkomen. Kieft sluit af: "Ze zijn er bij Ajax natuurlijk nooit van uitgegaan dat die ArenA bezet is als de play-offs worden gespeeld."

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft Rob Jansen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Rob Jansen ziet 'nachtmerrie' voor Ajax: "Het is toch een schande"

'Noa Lang krijgt duidelijkheid over toekomst bij Galatasaray'

Kieft legt uit: "Jonge spelers gaan liever naar AZ dan naar Ajax"

Anton Gaaei krijgt compliment: "Ik ben een liefhebber van hem"

Opta berekent: Ajax lijkt af te steven op plek in de play-offs

Resterende programma's van Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en AZ

Mark van Bommel onthult: "Ik heb toen een gesprek gehad met Ajax"

Van Ginkel wijst: "Ajax en Feyenoord doen het ook niet goed"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws