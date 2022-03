Geschreven door Jessica Westdijk 03 mrt 2022 om 21:03

Met de blessures van Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter heeft Ajax inmiddels een serieus keepersprobleem. Noodgedwongen staat André Onana weer op goal en daarachter is de eerste optie nu de pas 17-jarige Charlie Setford.

Aangezien in ieder geval Pasveer langere tijd uit de roulatie is (minimaal 8 weken), lijkt Ajax op zoek naar een extra doelman. Dat is nog geen makkelijke opgave, want een doelman moet zonder club zitten én wedstrijdfit zijn. Robbin Ruiter lijkt aan die criteria te voldoen. De keeper stond tot 31 januari onder contract bij Willem II en traint sindsdien elke dag individueel.

Vrijdag wordt besloten of Ruiter een contract tot het einde van het seizoen krijgt, zo meldt De Telegraaf. Ook de naam van Przemyslaw Tyton is gevallen als optie. De Poolse doelman is sinds begin januari clubloos, daarvoor speelde hij in de Verenigde Staten bij FC Cincinnati.