Robert Eenhoorn krijgt Ajax-vraag: "Dat zou niet logisch zijn"

Ajax wordt door Robert Eenhoorn niet gezien als logische volgende stap. Na tien jaar trouwe dienst bij AZ vertrok hij afgelopen zomer uit Alkmaar. In De Maaskantine kreeg hij de vraag wat hij zou doen als Ajax zou bellen.

Ajax is momenteel op zoek naar een nieuwe technisch directeur, terwijl Eenhoorn jarenlang als algemeen directeur bij AZ actief was. "Dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn", reageert Eenhoorn. "Iedereen kent natuurlijk mijn achtergrond, dan ga je niet naar een andere club toe. Bij Feyenoord en Ajax is dat natuurlijk enorm van toepassing, met de achterbannen die daar zitten. Als je er zo naar kijkt, zou dat niet logisch zijn."

"Daar vindt men het heel belangrijk dat iemand het Ajax-DNA heeft. Wat dat is, weet ik niet precies. Ik ga ervan uit dat het betekent dat je dat shirt ooit gedragen hebt of daar op de tribune hebt gezeten. Als dat heel belangrijk is, en dat is aan de mensen daar zelf, dan valt er natuurlijk een grote groep af. Nogmaals, men moet zelf weten wat men wil, maar ik zou het advies geven om in een iets grotere vijver te vissen dan alleen die vijver", aldus de clubloze directeur.