Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

"PSV zal sowieso op zoek zijn naar iemand die centraal achterin kan spelen en kan voetballen", vertelt Maaskant in De Maaskantine. "Als hij doorgroeit, dan kan dat ook Ryan Flamingo ook zijn. Daar zullen ze ongetwijfeld mee bezig zijn, om dat te vervangen. En als ze een centrale verdediger erbij pakken, dan hebben ze op het middenveld alweer voldoende jongens op het op te kunnen vangen."

Vervolgens krijgt de oud-hoofdtrainer de vraag of er opties in de Nederlandse Eredivisie rondlopen om Schouten te vervangen in het hart van de defensie van PSV. "Een aantal jongens zouden dat kunnen, maar niet heel veel hebben dat voetballende vermogen", reageert hij. "In de subtop zijn er wel een aantal jonge jongens."

"Een Maas Willemsen van SC Heerenveen, een Dies Janse van Ajax en Ruud Nijstad van FC Twente. Dat zijn wel jongens die aan de linkerkant spelen, dus dat is toch anders, maar we hebben voldoende talenten die door zouden kunnen stromen. En ik denk dat PSV daar ook wel naar op zoek is. Er valt een basisspeler weg, dus dan moet je hem ook door een basisspeler vervangen", aldus Maaskant.