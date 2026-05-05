2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Robert Maaskant complimenteert Ajax: "Er is dus ook nog bewijs"

Bjorn
Robert Maaskant
Robert Maaskant

Robert Maaskant heeft hard uitgehaald na de uitspraak van de rechter in de paspoortgate. De oud-trainer van NAC Breda snapt niet dat de rechter zijn oude club geen gelijk heeft gegeven. Clubs als NEC, SC Heerenveen, FC Groningen, Go Ahead Eagles, Telstar en FC Volendam haalden juist opgelucht adem, omdat er niet meer wordt gekeken naar wedstrijden waarbij mogelijk niet-speelgerechtigde spelers in actie kwamen.

Maaskant reageerde verrast op de uitspraak. "Ik loop in het bos in Breda, maar zelfs de bomen zijn teleurgesteld in de uitspraak van de rechter", zegt hij met een knipoog in gesprek met Sportnieuws.nl. De oud-trainer begrijpt weinig van de beslissing. "Ik vind het héél vreemd. Het lijkt me toch sterk dat de KNVB én clubs, die een regel hebben overtreden, hiermee wegkomen."

De oud-trainer vindt het niet vreemd dat het duel tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda (6-0) niet wordt overgespeeld, maar had wel graag een straf gezien. "Het verbaast mij dan ook enorm dat de KNVB niet meteen een geldboete heeft gegeven. Dan was de KNVB er meteen van af geweest en had je deze discussie niet gehad."

Volgens Maaskant was de zaak heel duidelijk en spreekt dan ook niet als velen van een ingewikkelde situatie. "Je bent wel óf niet speelgerechtigd. In Indonesië kun je geen dubbel paspoort hebben en dus ben je geen EU-speler. Dat zijn gewoon de feiten. Ik vind het héél kwalijk dat clubs en de KNVB daar niet van op de hoogte waren en daarvoor moet je een bepaalde straf opleggen."

Maaskant wijst naar Ajax, dat een compliment krijgt. "Zij hebben wél een werkvergunning voor Maarten Paes aangevraagd. Er is dus ook nog bewijs dat clubs het hadden kunnen weten als ze een goede jurist in huis hadden", besluit Maaskant.

