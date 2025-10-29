Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

Arthur
bron: De Maaskantine

Bij Ajax is het nog altijd onrustig, zelfs na de overwinning op FC Twente. Oud-technisch directeur van FC Twente, Arnold Bruggink, begrijpt niet goed hoe de werksfeer bij de Amsterdamse club zo chaotisch kan zijn.

Voormalig trainer en technisch directeur Robert Maaskant herkent dat probleem. Hij weet uit ervaring hoe ingewikkeld die functie kan zijn. "Ze praten nooit echt naar buiten, dat gebeurt onder de radar. Alleen Danny Blind kwam nu naar buiten. Heb je bij Twente ook zoiets meegemaakt?", vraagt Maaskant aan Bruggink.

Bruggink antwoordt dat de situatie bij Twente heel anders was. "In de raad van commissarissen hadden we niet echt iemand… we hadden gewoon een goede band met de rvc en vaak als het om voetbal gaat, gaan ze er toch iets van vinden omdat het supporters zijn."

Kenny Tete

Tete lyrisch over Ajax-mislukkeling: "Hij ontwikkelt zich bizar"

John Heitinga

Ajacieden reageren op ESPN-artikel: "Komt g*dverdomme je strot uit"

Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

