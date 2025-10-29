Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

Bij Ajax is het nog altijd onrustig, zelfs na de overwinning op FC Twente. Oud-technisch directeur van FC Twente, Arnold Bruggink, begrijpt niet goed hoe de werksfeer bij de Amsterdamse club zo chaotisch kan zijn.

Voormalig trainer en technisch directeur Robert Maaskant herkent dat probleem. Hij weet uit ervaring hoe ingewikkeld die functie kan zijn. "Ze praten nooit echt naar buiten, dat gebeurt onder de radar. Alleen Danny Blind kwam nu naar buiten. Heb je bij Twente ook zoiets meegemaakt?", vraagt Maaskant aan Bruggink.

Bruggink antwoordt dat de situatie bij Twente heel anders was. "In de raad van commissarissen hadden we niet echt iemand… we hadden gewoon een goede band met de rvc en vaak als het om voetbal gaat, gaan ze er toch iets van vinden omdat het supporters zijn."