Robert Maaskant geeft Ajax advies: "Ze moeten doorselecteren"

Pasveer keept een uitstekend seizoen, maar is niet de jongste meer en viel afgelopen donderdag geblesseerd uit. "Het is heel vervelend voor hem, maar Ajax moet natuurlijk doorselecteren", stelt Maaskant in De Maaskantine van Sportnieuws.nl. "Ik wil niet zeggen dat hij weg moet, want hij kent een geweldig seizoen, maar Ajax moet wel verder."

Wat Maaskant moet er volgend seizoen een jongere doelman onder de lat staan in Amsterdam. "Ze hebben er met de scouting al op voorgesorteerd. Ze hebben aardige keepers (Jay Gorter en Matheus red.), maar als je een topkeeper hebt die aardig kan meevoetballen maken ze een enorme sprong", aldus de oefenmeester, die wel zou verlengen met Pasveer. "Ik vind wel dat hij het verdiend heeft om er bij te blijven, dat zal hij zelf ook wel willen."