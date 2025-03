Robert Maaskant hard: "Brian Brobbey heeft niet gepresteerd"

"Ik vind De Jong een completere spits dan Brobbey. Ik heb tegen beide niks, maar ik vind dat een spits goals moet maken. Dan is er geen enkele twijfel over", merkt Maaskant op in De Maaskantine. "Ik denk dat De Jong een van de drie beste koppers ter wereld is. Als spits. Ter wereld, ja", is hij lovend.

Maaskant vervolgt: "Een top drie? Die heb ik niet in mijn hoofd, maar misschien is hij wel de eerste. Er zijn wel meer jongens die aardig kunnen koppen. Maar hij kan dat echt heel goed. Brobbey zou ik niet bij de top drie beste spitsen noemen. In welke categorie dan ook."

"De Jong is aan het eind van zijn carrière, maar Brobbey heeft het begin ook al doorlopen. Hij heeft al een transfer gemaakt, niet gepresteerd. Is het een zeer goede spits, een bruikbare spits en lastig te bespelen? Absoluut. Maar ik vind De Jong wel completer", zo klinkt het.

Maaskant is ook lovend over PSV-trainer Peter Bosz. "Ik vind hem de Nederlandse waarde vertegenwoordigen als coach. Hij is op zoek naar altijd balbezit, aanvallend voetbal. Farioli heb ik ook hoog zitten als coach. Hij is een man die alles goed op orde heeft, maar wel met andere normen en waarden. Ik vind Peter Bosz gewoon leuker qua filosofie."