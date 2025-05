Robert Maaskant: "Het is een aparte dynamiek als je Ajax bent"

Robert Maaskant kijkt uit naar de wedstrijden van zondag in de Eredivisie. Feyenoord-PSV staat op het programma, terwijl Ajax aantreedt tegen NEC. De Amsterdammers kunnen, bij een nederlaag van PSV, kampioen van Nederland worden.

"Het is een aparte dynamiek als je Ajax bent", begint Maaskant in De Maaskantine van Sportnieuws. "Ik denk overigens dat Ajax heel makkelijk van NEC gaat winnen, hoewel Ajax het de laatste weken niet heeft laten zien. Ik denk alleen wel dat ze wat meer vrijuit gaan en NEC mist wat bepalende spelers. Ik denk niet dat Ajax in de problemen gaat komen."

"En daarvoor Feyenoord-PSV", vervolgt de hoofdtrainer van Helmond Sport. "Ik denk dat PSV gaat winnen, omdat Feyenoord nu voor het eerst écht weerstand gaan krijgen. Uit bij FC Twente hebben ze het fantastisch gedaan, maar dat was wel tegen een héél slecht Twente."

"Feyenoord doet het goed, maar ik denk dat PSV net op tijd gevonden heeft waar ze naar zochten. En dat ze toch net wat beter zijn. Zo niet, dan zijn ze gewoon niet goed genoeg. Je wint niet zomaar in De Kuip, maar als PSV deze wedstrijd, als het er echt om gaat, niet kan winnen, dan hebben ze gewoon niet de spelers waar ze kampioen mee hadden moeten worden", aldus Maaskant.