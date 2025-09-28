Robert Maaskant is verbaasd: "Ik vind het een rare discussie"

Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Arthur
bron: NOS Studio Sport
Robert Maaskant
Robert Maaskant Foto: © Pro Shots

Steeds vaker krijgen voetballers bij clubs die Europees actief zijn rust tijdens wedstrijden, of worden ze eerder gewisseld vanwege het 'drukke programma'. Robert Maaskant vindt deze trend in Nederland opvallend en wijst erop dat topclubs wereldwijd hier heel anders mee omgaan. Hij deelde zijn visie bij NOS Studio Voetbal.

Maaskant legt uit. "Het gaat weer een mooie discussie worden. Tegenwoordig zijn de performance coaches leidend geworden voor wie er minuten gaat maken in het voetbal. Dat is belachelijk! Alle topclubs in de wereld kunnen de sterkste elf wel twee keer in de week spelen. Iedereen roept altijd drie keer in de week, maar het is twee keer in de week. Volgens mij is een week korter dan acht dagen namelijk."

Hij vervolgt zijn uitleg en denkt dat Nederlandse clubs het anders moeten aanpakken. "Fysiek moet je daarvoor opgeleid worden, dat moeten ze kunnen vanuit de opleiding. Ook moet je de scouting op orde hebben zodat spelers bij een club komen die Europees spelen, dat ze dat kunnen. En je moet zorgen dat de spelers die je zelf hebt, dat ze klaar zijn om dat te kunnen. Ik vind het een rare discussie dat spelers geen twee wedstrijden in de week kunnen spelen."

Dit seizoen nemen zes Nederlandse clubs deel aan Europese wedstrijden. PSV Eindhoven en AFC Ajax spelen in de groepsfase van de UEFA Champions League, terwijl Feyenoord Rotterdam en FC Utrecht uitkomen in de groepsfase van de UEFA Europa League. AZ Alkmaar en Go Ahead Eagles Deventer vertegenwoordigen Nederland in de UEFA Conference League.

