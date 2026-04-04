Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Met nog zes wedstrijden te gaan staat Feyenoord op de tweede plaats in de Eredivisie met 53 punten. NEC volgt op drie punten afstand, terwijl Ajax (48 punten) en FC Twente (47 punten) nog hopen de tweede plek te veroveren. In FC Rijnmond werd besproken wie er kans maakt op Champions League-voetbal, en daar wordt Feyenoord nog steeds als favoriet gezien.

Robert Maaskant verwacht dat de Rotterdammers de tweede plaats zullen vasthouden. "Dat baseer ik op het feit waar ze nu staan en dat ze toch elke keer wedstrijden overleven. De tegenstanders pakken de punten niet die ze moeten pakken en ze hebben het makkelijkste programma, zo simpel is het ook. Het zijn uitdagende wedstrijden natuurlijk.

Hier gaat de oefenmeester nog even over door. "AZ is niet makkelijk, maar misschien zijn ze nog juichend de polonaise aan het lopen omdat ze de beker hebben gewonnen. NEC treffen ze voor de bekerfinale, dus dat is allemaal in het voordeel van Feyenoord. NEC, Ajax en Twente raken gewoon te veel punten kwijt, dus ik denk dat Feyenoord, niet met het allerbeste voetbal, uiteindelijk toch die Champions League-plek veilig weet te stellen."