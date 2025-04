Robert Maaskant komt met tip voor Ajax: "Heeft absoluut potentie"

Toch ziet de analist ook nog een groot verbeterpunt bij de speler van FC Groningen. "Als je praat over dynamische spelers... Met een beetje hetzelfde probleem als Goes, vind ik, ook gedrag. Ik vind Valente ook nog wel eens heel vervelend is in zijn gedrag. Een beetje zeurderig", merkt Maaskant op in De Maaskantine.

"Aangeraakt worden en gaan liggen rollen. Maar in zijn dynamiek, in zijn spelkracht, in de manier waarop hij zich profileert in het veld, vind ik het een jongen die absoluut potentie heeft om naar de Nederlandse top te gaan", is de trainer toch ook lovend. "Ajax past, maar Feyenoord zou ook bij hem passen."