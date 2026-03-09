Robert Maaskant tipt toptrainer bij Ajax: "Helemaal niet gek"

Robert Maaskant zou het geen vreemd idee vinden als AFC Ajax ooit probeert Pep Guardiola naar Amsterdam te halen. Volgens de trainer past dat scenario niet eens zo slecht, mede omdat Guardiola een groot bewonderaar is van Johan Cruijff en diens zoon Jordi Cruijff momenteel technisch directeur is bij Ajax.

Jordi Cruijff greep zondag stevig in bij Ajax. Hij zette Fred Grim opzij als hoofdtrainer en schoof de eerder bij Jong Ajax aangestelde Spanjaard Óscar García door naar het eerste elftal. Verwacht Maaskant dat García bij goed functioneren ook na dit seizoen kan blijven? "Dat weet ik niet", reageert de oud-trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen bij Sportnieuws.nl.

"Ik denk wel dat ze nog andere kandidaten op het oog hebben", vervolgt Maaskant, die vervolgens met een opvallende suggestie komt. "Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ik zou het helemaal niet gek vinden als ze een keer proberen Pep Guardiola te krijgen. Guardiola heeft zelf ook wel eens gezegd: de Ajax-filosofie en de filosofie van Cruijff, dat zou ik heel graag nog een keer willen doen."

Volgens Maaskant zou Guardiola na al zijn successen in de Premier League misschien ook toe zijn aan iets nieuws bij Manchester City. "Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Bij City wordt hij misschien wéér kampioen, misschien wint hij wéér de Champions League, wéér de FA Cup. Het is goed geweest daar na zeven of acht jaar, en hij gaat het avontuur aan in Amsterdam. Ik kan me ook voorstellen dat ze daar op gokken", besluit de 57-jarige Maaskant.

Voorlopig staat García echter voor de groep bij Ajax. De Spaanse trainer beleeft komende zaterdag zijn eerste wedstrijd. Dan ontvangt Ajax om 21.00 uur Sparta Rotterdam in de Johan Cruijff Arena. Het eerdere duel tussen beide clubs dit seizoen eindigde in een 3-3 gelijkspel.