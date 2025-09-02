Robert Maaskant twijfelt: "Is dat niet wat armoedig van Ajax?"

"Je kan wel zeggen dat de Belgische competitie een mindere competitie is, maar daar verdedigen ze nogal behoorlijk", begint Hans Kraay in de DeadlineDay Show van ESPN. "Hij heeft in 27 wedstrijden 14 goals gemaakt, dus hij zit weer op doelpunten maken en is een mooie voetballer. Ik denk dat het Ajax-publiek hier heel tevreden mee zal zijn.

"Is het niet een beetje armoedig dat Ajax weer bij oud-spelers uitkomt? Dat ze niet een lijst hebben liggen met verse namen?", reageert Robert Maaskant. Kraay verdedigt de Deense spits. "Met Dolberg kan je voetballen, hij maakt goals en is maar 27. Dus ik vind het helemaal niet armoedig", aldus de verslaggever.