AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

Robert Maaskant twijfelt: "Is dat niet wat armoedig van Ajax?"

Stefan
Robert Maaskant
Robert Maaskant Foto: © BSR Agency

Robert Maaskant heeft zijn twijfels over de interesse van Ajax in Kasper Dolberg. De voormalig hoofdtrainer denkt dat de Amsterdammers beter naar onbekende namen kunnen kijken.

"Je kan wel zeggen dat de Belgische competitie een mindere competitie is, maar daar verdedigen ze nogal behoorlijk", begint Hans Kraay in de DeadlineDay Show van ESPN. "Hij heeft in 27 wedstrijden 14 goals gemaakt, dus hij zit weer op doelpunten maken en is een mooie voetballer. Ik denk dat het Ajax-publiek hier heel tevreden mee zal zijn. 

"Is het niet een beetje armoedig dat Ajax weer bij oud-spelers uitkomt? Dat ze niet een lijst hebben liggen met verse namen?", reageert Robert Maaskant. Kraay verdedigt de Deense spits. "Met Dolberg kan je voetballen, hij maakt goals en is maar 27. Dus ik vind het helemaal niet armoedig", aldus de verslaggever.

Gerelateerd:
Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Alex Kroes spreekt de Ajax-fans toe in Amsterdam

Alex Kroes begrijpt Ajax-fans: "Ik zou dezelfde kritiek hebben"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Kasper Dolberg Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd