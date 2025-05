Robert Maaskant wijst naar koploper: "Dat is matig, niet des-Ajax"

Ajax komt dit weekend niet in actie, omdat de wedstrijd in en tegen Utrecht naar voren werd gehaald in de competitieschema. De Amsterdammers verloren, waardoor PSV het gat kan verkleinen naar vier punten. Robert Maaskant verwacht desondanks niet dat het nog echt spannend gaat worden in de Eredivisie.

"PSV kan simpelweg niets anders dan blijven winnen, anders is het seizoen klaar", begint de analist bij Sportnieuws. "Maar ik geloof niet dat het iets verandert aan de werkwijze van PSV. Het enige dat je nu misschien hebt, is dat je nu niet kan denken bij een 1-1 stand in minuut 85: so be it. Nu moet je het verschil gaan maken, met het risico dat je de deksel op de neus krijgt. Het is echt alles of niks en dan moeten ze het Ajax maar lastig zien te maken."

In theorie kunnen de Eindhovenaren de Amsterdammers nog voorbij, maar Maaskant verwacht niet dat het in de praktijk gaat gebeuren. "Ik zie Ajax niet meer drie keer verliezen, bijvoorbeeld. Ik denk dat ze nog wel twee wedstrijden gaan winnen", stelt hij. Toch is hij niet helemaal overtuigd van de koploper. "Ajax is aanvallend matig. Aanvallend is het klinisch en braaf, niet des-Ajax. Je verwacht een bepaalde creativiteit, die kwam tegen Sparta wel met Godst en Weghorst."