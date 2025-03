Robert Maaskant ziet PSV'er: "Zou uitstekend bij Ajax passen"

De grootste kritiek die Joey Veerman altijd krijgt, is dat hij aan de bal goed is maar zonder bal veel meer kan. De podcast De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant de middenvelder van PSV.

"Joey Veerman zou uitstekend bij Ajax passen", steekt Maaskant van wal. "Niet onder Francesco Fraioli, hoewel het voor zijn ontwikkeling misschien wel goed zou zijn. Dat hij ook dat spel gaat leren. Hij heeft in grote wedstrijden nog niet geleverd."

"Ik ben fan van zijn voetbalvisie en hoe hij de bal over en nergens kan neerleggen", gaat hij verder. "Wat niemand anders kan, hij ziet dat ook. Maar het is gebleken dat als het tempo omhoog gaat, hij meer tijd nodig heeft."

In verdedigend opzicht is nog veel winst te behalen voor hem, vindt Maaskant. "Als hij wat meer krijgt van een Mark van Bommel van vroeger, dan gaat hij enorm beter worden. Dat wil hij misschien niet, want hij is ook eigenwijs. Karakter is zo moeilijk om te hervormen. Er zit blijkbaar ergens diep in hem een bepaalde gemakzucht waar hij waarschijnlijk ook van baalt. Dat gaat hem wel zijn carrière kosten als een heel groot internationaal speler. Hij heeft de kwaliteit om de absolute wereldtop te halen, en dat komt niet naar voren door die karaktereigenschap."