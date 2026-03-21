Robin Roefs maakt indruk: "Waarom heeft Ajax hem niet gehaald?"

Tom Knipping is dit seizoen niet onder de indruk van doelman Matej Kovar van PSV. De voetbaljournalist vindt de keeper te wisselvallig en geen echte uitblinker in het kampioenselftal van de Eindhovenaren. Hij vraagt zich dan ook af waarom PSV vorig jaar niet voor Robin Roefs van NEC is gegaan, die inmiddels indruk maakt in de Premier League.

Volgens Knipping geldt dat ook voor andere topclubs als Feyenoord en Ajax. Over Kovar schrijft hij in Voetbal International: "De Tsjechische doelman heeft dit seizoen ook behoorlijke wedstrijden gekeept, maar is geen uitblinker in het kampioensteam. Hij kostte PSV punten in de eerste thuisnederlaag ooit tegen NEC, terwijl aan de andere kant doelman Jasper Cillessen juist schitterde."

"PSV betaalt een forse prijs voor Kovar aan Bayer Leverkusen, maar is hij dat waard? Gezien de transferbedragen die de Nederlandse top uitgeeft, blijft het opmerkelijk dat geen topclub vorig jaar Brabander Robin Roefs heeft gehaald", aldus Voetbal International-journalist Tom Knipping.