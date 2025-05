Robin Roefs naar Ajax? "Ik vind hem wel een hele goede keeper"

Ajax gaat, mede door het vertrek van Matheus, op zoek naar een nieuwe keeper en Robin Roefs staat hoog op het verlanglijstje van de club uit Amsterdam. Kees Luijcks was bij 'VoetbalPraat' vol lof over de talentvolle doelman van NEC, die circa zes miljoen euro zou moeten kosten.

“Voor een keeper die voor het eerst in de basis staat, heeft hij het heel goed gedaan", vertelt hij bij ESPN. "Zes miljoen vind ik wel aan de hoge kant, maar vier of vijf kan ik wel begrijpen. De prijzen worden hoger en hij is een hele jonge keeper die er in zijn eerste seizoen al staat. Dan denk ik wel dat je heel veel potentie hebt. Keepen is een mentaal vak en dat zit best wel goed bij hem. De reach en al die keeperstechnieken, volgens mij heeft hij dat wel”, aldus Luijckx.

Vincent Schildkamp vindt de vraagprijs wel aan de hoge kant. “Ik vond het een beetje veel, eerlijk gezegd. Zes miljoen voor een keeper met 42 wedstrijden op de teller", constateert hij. "Hij zal ook geen godsvermogen verdienen in Nijmegen. Ik snap wel dat ze het zo inzetten, want ze willen hem niet kwijt, maar ik denk niet dat het op zes miljoen zal uitdraaien. Ik vind hem wel een hele goede keeper. Een stabiele jongen, rustig en geen gekke fouten. Een complete keeper ook. Voor een grote keeper is hij ook snel bij de grond", besluit Schildkamp over de jonge sluitpost.