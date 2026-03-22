Robin van Persie: "Ajax ging verder terug en wij waren sterker"

"De supporters waren al voor de wedstrijd fantastisch", vertelde Van Persie bij ESPN. "Dat vond ik heel mooi om te zien. Dus ook richting de supporters een groot compliment. Dat hebben onze jongens nodig en is ook wat ze zelf zeiden na de wedstrijd. Dat ze op het moment dat we achter kwamen, echt de support voelden en de fans erachter gingen staan. Al houd ik het gevoel dat er meer ingezeten had. Als je kijkt naar het hele spelbeeld... We hebben één schot op doel weggegeven en dat was een doelpunt."

Over de eerste helft van Feyenoord was Van Persie best tevreden. "We hadden controle", legt hij uit. "Het stond verdedigend goed en we hadden veel tweede ballen. En de keuzes na de tweede ballen waren ook goed. In de tweede helft misten we wat diepte. Dat was een van de redenen waarom ik Leo Sauer inbracht. In de tweede helft was het niveau minder dan in de eerste helft, vanuit onze kant."

"Het was niet makkelijk om door hun verdedigende linie te voetballen. We hadden op een gegeven moment een fase met meerdere aanvallen achter elkaar. Dat wil je meer zien. Ajax ging verder terug en wij waren sterker aan de bal. Het is een goed teken als je terugkomt", aldus Van Persie.