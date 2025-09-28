Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Robin van Persie vergeleken met Ajacied: "Hij deed hetzelfde!"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Robin van Persie
Robin van Persie Foto: © Pro Shots

Niet alleen Wim Kieft schrijft columns; ook Sjoerd Mossou krijgt elke zaterdag de ruimte om zijn mening over het voetbal te delen. In het Algemeen Dagblad neemt Mossou deze week geen blad voor de mond over trainer Robin van Persie, die afgelopen woensdag tegen Braga met een onbegrijpelijke basisstart kwam.

Mossou opent scherp: "Zoiets mafs hadden we vaker gezien. Afgelopen seizoen deed Ajax-trainer Francesco Farioli ongeveer hetzelfde, destijds op nota bene de drempel van de kwartfinale tegen Eintracht Frankfurt." Ajax werd toen uitgeschakeld.

Van Persie wilde in de aanloop naar woensdagavond niets horen over een B-elftal, omdat hij vond dat zijn ploeg daarmee tekort zou worden gedaan. Mossou ziet dat anders: "Maar als dit Feyenoord-team nou ergens tekort werd gedaan in Braga, dan was het juist door de eigen trainer. Vrijwel elke keuze pakte verkeerd uit."

Hij gaat op vernietigende wijze verder: "Met zeven reserves aan je Europa League-seizoen beginnen is pure minachting richting alle meegereisde Feyenoord-fans, het schaadt de status van je club in Europa én het belang van het Nederlandse voetbal." Mossou wijst op de denkfout dat je in Europa onvoldoende scoort en daardoor geen recht meer zou hebben op een extra plek in de UEFA Champions League.

