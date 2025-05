Robin van Persie wil strijd aangaan met Ajax om titel: "Logisch"

"Ik geloof dat Feyenoord kampioen kan worden. Ik denk dat het een logisch doel is als je bij Feyenoord werkt, dat je er alles aan doet om dat eerste plekje te veroveren," aldus de trainer. "Ik vind het ook logisch dat ik het uitspreek, blijkbaar doet Hwang dat ook en dat is mooi. Te Kloese doet het ook, dus daar gaan we voor. De middelen zijn er, de spelers hebben we ervoor en uiteraard gaat er de komende periode het een en ander gebeuren, maar we hebben een duidelijk doel."

Hoewel Feyenoord dit seizoen alle wedstrijden tegen de traditionele top drie verloor, ziet Van Persie voldoende perspectief. "Ik heb daar een positief gevoel bij. PSV verliezen we in de laatste minuut, die hadden we in mijn ogen kunnen winnen. Die andere wedstrijden was ik niet bij. Ik zie dat niet als een gat wat je niet kan overbruggen", zo zegt hij op de persconferentie.