Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"
SC Heerenveen neemt het zondagmiddag in het Abe Lenstra Stadion op tegen Ajax. De ploeg van Robin Veldman hoopt in de laatste wedstrijd van het seizoen nog het thuisvoordeel in de play-offs veilig te stellen. Daarvoor is waarschijnlijk een overwinning nodig om ook FC Utrecht onder druk te zetten in hun thuisduel met Fortuna Sittard.
"Wij hebben een plan gemaakt om Ajax te verslaan. Dat moet altijd de ambitie zijn", zegt trainer Robin Veldman op de clubsite. "Ajax presteert dit seizoen heel wisselend, met hoge pieken en diepe dalen. Een paar jaar geleden was het een geoliede machine die het veld opstapte en won."
"Dat hebben ze dit seizoen minder, maar ik zie nog wel veel individuele kwaliteit met bijvoorbeeld Mika Godts en Youri Baas. Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken, maar daarvoor moeten we zelf wel heel goed zijn." Voor Heerenveen is er richting het duel nog wat onzekerheid over de fitheid van enkele spelers.
De trainer kan in elk geval niet rekenen op een basisplaats voor Maxence Rivera, terwijl ook Vasilios Zagaritis een twijfelgeval is. "Zagaritis is donderdag uitgevallen op de training. Rivera kan sowieso niet starten, maar misschien kunnen we hem wel brengen voor wat diepte in de slotfase. Daarbij geldt wel dat we geen onnodige risico’s gaan nemen", aldus Veldman.
