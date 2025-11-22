Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax bestuur & beleid

Robin Veldman prijst Ajacied: "Heb hem nog op het vliegtuig gezet"

Stefan
Robin Veldman
Robin Veldman Foto: © Pro Shots

Robin Veldman werkte in 2023 samen met Ajax-bestuurder Marijn Beuker. De huidig hoofdtrainer van SC Heerenveen werd door Beuker naar Schotland gehaald, om bij Queen's Park FC aan de slag te gaan.

"De club had net de proftak weer betreden en wilde af van het beuken met gescheurde wenkbrauwen. Ze wilden dominant voetbal met jonge spelers zien", vertelt Veldman in het Algemeen Dagblad. Lang werkten de twee echter niet samen, want in de herfst werd Beuker al benaderd door Ajax. "Hij was in oktober al benaderd door Louis van Gaal. Ik heb hem later nog op het vliegtuig gezet."

Het Nederlandse positiespel kreeg net vorm, toen Queen's Park FC alweer terugwilde naar het alom bekende kick and rush. "Of Beuker wel iets heeft neergezet bij de club? Absoluut. Een manier van voetballen, trainen en scouten. Hoe je dat het best kunt doen, daar heeft hij een visie over en dat heeft hij daar duidelijk neergezet."

"Dat is de kracht van Marijn", gaat Veldman verder. "Doordat hij op veel vlakken kennis heeft, kan hij specialisten op verschillende afdelingen bij elkaar brengen en binnen de kaders van de manier van voetballen laten samenwerken. In het ontwikkelen van jonge spelers is de werking van hersenen voor hem cruciaal. Daar weet hij ook veel van", aldus de hoofdtrainer van SC Heerenveen.

