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Robin Veldman wijst: "Het salaris van de keeper van Ajax..."

Bjorn
Robin Veldman
Robin Veldman Foto: © MTB-Photo

SC Heerenveen pakte afgelopen weekend knap een punt op bezoek bij Ajax. De Friezen speelden met 2-2 gelijk in de Johan Cruijff ArenA. Ook Feyenoord morste punten tegen Go Ahead Eagles, terwijl PSV in de eerste speelronde al gelijkspeelde. Volgens SC Heerenveen-trainer Robin Veldman is dat geen toeval.

"In de Eredivisie zijn steeds meer ploegen aan elkaar gewaagd", zegt de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf. "Als je ziet hoe Excelsior het deed tegen PSV. Die hadden bij momenten ook een voet tussen de deur kunnen krijgen. Go Ahead speelt 2-2 tegen Feyenoord. Die hebben veel geleerd van het Europees voetbal van vorig seizoen."

Volgens Veldman heeft de traditionele top drie weinig makkelijke wedstrijden meer. "We kunnen de topclubs challengen. Ik begreep dat het salaris van de keeper van Ajax net zo hoog is als ons salarishuis, dus mooi dat je dit dan kunt laten zien."

SC Heerenveen had de zaakjes voor rust nog niet zo goed op orde, maar in de rust zette Veldman wat om. Hij zag dat dat goed uitpakte. "Als je de Arena stil weet te krijgen. We hebben een aanval gehad, waarin we twee minuten de bal hadden. Op de bank zeiden we: 'Als dit een goal is dan komt-ie in het boekje.' Helaas was het geen goal, maar bij momenten was het heel dynamisch en heel leuk wat we hebben laten zien."

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