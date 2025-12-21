Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Rode kaart Ouaissa tegen Ajax onterecht? "Als je logisch nadenkt"

Amber
bron: ESPN
Sami Ouaissa (NEC) krijgt rood tegen Ajax
Sami Ouaissa (NEC) krijgt rood tegen Ajax Foto: © BSR Agency

Kees Kwakman en Mario Been zijn van mening dat NEC zwaar is benadeeld in het duel met Ajax door de rode kaart voor Sami Ouaissa. De ESPN-analisten vinden dat scheidsrechter Allard Lindhout in elk geval door de VAR naar het scherm geroepen had moeten worden om het moment opnieuw te beoordelen.

Kwakman verwijst daarbij naar een eerdere situatie in de wedstrijd, toen Bryan Linssen een overtreding maakte op Ko Itakura. "We hebben in de rust nog gezegd: het is goed dat de VAR de scheidsrechter roept, zodat hij het zelf nog een keer kan bekijken. Met cruciale beslissingen, wat een rode kaart is, is het in mijn ogen gewoon een goede beslissing als de VAR hier zegt: kom nog een keer kijken."

Vervolgens gaat Kwakman in op de actie van Ouaissa. "Lindhout ziet waarschijnlijk dat Ouaissa Klaassen raakt. Oké, maar als je gewoon een beetje logisch nadenkt, dan snap je dat Ouaissa zijn voet ergens moet neerzetten. Hij is uit balans en kan geen kant op met zijn voet. Het is heel ongelukkig, want hij raakt Klaassen natuurlijk vol. Maar het is niet zo dat hij zijn voet in de lucht kan laten hangen."

Mario Been sluit zich volledig bij die lezing aan. "Het is per ongeluk. Je ziet dat hij zijn voet ook nog op het laatst weg wil trekken. Je ziet het aan de reactie van iedereen, dit was in mijn optiek absoluut geen rode kaart. Het is wel bepalend voor een wedstrijd."

