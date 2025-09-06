Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Rodney Sneijder over broers: "Ik zie dat ze veel verdriet hebben"

Amber
bron: Panorama
Rodney Sneijder
Rodney Sneijder Foto: © BSR Agency

Rodney Sneijder heeft een zware periode achter de rug. De oud-speler van Ajax én het broertje van Wesley verloor kort achter elkaar zijn beide ouders.

Rodney Sneijder kan 'niet echt' met zijn broers praten over het verdriet en de gevoelens, zo vertelt hij in Panorama. "Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Mijn broers zijn binnenvetters, dat is lastig. Maar ik zie dat ze veel verdriet hebben. We hebben het er alle drie moeilijk mee, maar steunen elkaar daar waar nodig. Uiteindelijk komt dat wel goed."

"Het is ook logisch, denk ik. Als je zo kort op elkaar je ouders verliest en zoveel ellende meemaakt, gaat je dat niet in de koude kleren zitten", vertelt Rodney Sneijder, die binnenkort start met een kledingmerk. "Ik heb de merknaam Barosy vast laten leggen. Dat is een combinatie van mijn naam en die van mijn ouders: Barry, Rodney, Sylvia. Ik wil multifunctionele sportkleding op de markt brengen, dus voor fitness, padellen, enzovoorts."

Hij vervolgt: "Ik wil binnen enkele maanden mijn webshop online hebben. De naam komt voort uit veel ellende, maar het is mooi dat ik er iets positiefs uit kan halen en mijn ouders kan eren met de naam van mijn kledingmerk", aldus Sneijder, die 'niet echt voordelen' ziet aan het zijn van het broertje van Wesley. "Ik kan niet echt voordelen opnoemen, als ik heel eerlijk ben. Ik zie het ook niet zo. Ik zie het ook niet meer als een nadeel, het is voor mij gewoon normaal. Ik ben iemand die wat meer op de achtergrond bivakkeert. Ik sta niet graag in de belangstelling en hoef niet leuk gevonden te worden."

"Het interesseert me ook niet meer wat mensen van me vinden. Dat had ik in het verleden nog wel, dan wilde ik graag leuk gevonden worden. Toen dacht ik ook een hoop vrienden te hebben, maar intussen weet ik: echte vrienden zijn op de vingers van één hand te tellen", sluit Rodney Sneijder af.

