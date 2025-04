Rodriguez doet Ajax veel pijn: "Deze week was crazy voor mij"

De buitenspeler werd met twee treffers de man van de wedstrijd in De Galgenwaard. En dan was er deze week ook het nieuws dat hij definitief werd overgenomen van Celta de Vigo en nu tot medio 2028 vastligt bij de Domstedelingen. "Deze week was crazy voor mij en mijn familie. Dat ik nu ook nog twee keer kan scoren tegen Ajax, is helemaal mooi."

De linksbenige vleugelflitser was een heuse plaag voor de Ajax-verdediging en voelt zich helemaal op zijn plek bij de club. "De club gelooft in mij. Dat ze mij hebben gekocht voordat de optie gelicht moest worden, zegt wel iets over het vertrouwen dat ze in mij hebben. Deze week was perfect."