Rodríguez legt Ajax over de knie: "Dat was crazy voor het team"

FC Utrecht wist met liefst 4-0 te winnen van Ajax. Miguel Rodríguez was een van de grote uitblinkers en vertelt in gesprek met Voetbal International over de overwinning en het belang van trainer Ron Jans.

Namens VI werd hij Speler van de Maand in april. "Natuurlijk was april een heel goede maand voor mij en het team", vertelt hij. "We hebben tien punten gepakt, goede wedstrijden gespeeld en thuis gewonnen van Ajax. Dat was crazy voor het team en de stad. Een heel mooie maand, waarin we ook Europees voetbal hebben bereikt. Nu moeten we doorgaan en proberen derde te worden."

Jans is een grote factor in zijn persoonlijke succes. "Hij is heel vriendelijk, praat graag met speler en legt alles uit. Hij vertelt me altijd wat ik moet doen en wat het plan is. Met ruimte moet ik rennen en in de één-tegen-één komen. En hij wil dat ik hetzelfde blijf doen, ook als ik balverlies lijd. Ik heb het gevoel dat hij in me gelooft en dat is fijn voor een speler."