Roefs naar Ajax? "Gaat een veelvoud van dat bedrag waard worden"

Robin Roefs mag zich in de belangstelling verheugen van Ajax en Wilfried Brookhuis werkte jarenlang samen met de talentvolle doelman. De keeperstrainer denkt dat Roefs in het rijtje kan komen met voormalig topkeepers als Dennis Gentenaar en Jasper Cillessen.

"Hij heeft er de kwaliteiten en het karakter voor. De rust. De sprongkracht. Die is echt enorm, zo blijkt uit testen. De reflexen zijn ook formidabel", vertelt hij op de website van de Gelderlander. "Dat hebben we dit seizoen ook wel gezien. Alle randvoorwaarden zijn er. Maar Roefs moet natuurlijk wel naar het topniveau, zoals Cillessen, toegroeien. Hij is talentvol, maar ook nog jong", aldus Brookhuis, die wel een advies heeft voor de keeper.

"Dat hij op de scoutingslijsten van de topclub staat, begrijp ik wel. Maar alleen als er een goed plan ligt, met doorgroei naar de basis, moet hij ook gaan. Ja, 6 miljoen euro is een fors bedrag", beseft hij. "Maar voor een keeper met deze kwaliteiten en doorgroeimogelijkheden is dat de investering meer dan waard. Goedkoop, zelfs, vind ik. Hij gaat in de toekomst een veelvoud van dat bedrag waard worden", voorspelt Brookhuis.

"In mijn ogen zou doorgroei met Remko Pasveer bij Ajax, met het vooruitzicht de nieuwe eerste keeper te worden, best een goede combinatie zijn. Maar niet louter als bankzitter", waarschuwt hij. Brookhuis wil ook nog graag een misverstand uit de wereld helpen over de Jong Oranje-speler. "Robin Roefs kan juist hartstikke goed meevoetballen. Als daarover bij de topclubs twijfels bestaan, hebben ze hun huiswerk echt niet goed gedaan."