Roefs naar Ajax? "Natuurlijk worden daar grapjes over gemaakt"

Jong Oranje won afgelopen weekend op het EK in Slowakije met 0-1 van Jong Portugal en Robin Roefs was één van de uitblinkers in de ploeg van trainer Michael Reiziger. De doelman van NEC, die hoog op het verlanglijstje van Ajax staat, was na afloop blij met de zege.

Jong Oranje kwam namelijk al vroeg met tien man te staan door de rode kaart voor Ruben van Bommel. "Dit is wel heel lekker", reageert Roefs op de website van Voetbal International. "Ik denk dat we echt hebben gevochten met z’n allen en mentaliteit hebben laten zien. Het was heel druk voor mijn neus, dat maakt het af en toe niet makkelijk. Maar ik denk dat we desalniettemin heel weinig grote kansen hebben weggegeven", constateert de sluitpost.

"Hoe dat komt? Ik denk dat er heel veel mentaliteit en heel veel winnaars in dit team zitten. Dat komt echt naar buiten in zo’n pot, als alles van je gevraagd wordt. Als het er echt om gaat, hebben wij jongens die opstaan", vervolgt Roefs, die nog niet bezig is met een mogelijke transfer. "Mijn zaakwaarnemer weet dat ook, hij valt me daar niet mee lastig. Ik houd me gewoon hiermee bezig", benadrukt het talent, die laat weten dat zijn ploeggenoten wel bezig zijn met de geruchten over Ajax. “Natuurlijk worden daar af en toe wel grapjes over gemaakt, maar dat valt allemaal wel mee”, lacht hij.