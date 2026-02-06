Roefs reageert: "Misschien kwam het er bij Ajax niet altijd uit"

Sunderland gaat zondagmiddag op bezoek bij Arsenal en Robin Roefs is erg blij met de inbreng van voormalig Ajax-spits Brian Brobbey. De Nederlandse doelman, die in het verleden ook in verband werd gebracht met een transfer naar de club uit Amsterdam, is vol lof over de aanvaller.

"Als je het even niet weet, schiet je de bal naar voren en hij houdt ze allemaal vast of hij kopt ze door of hij rent erachteraan. Dus dat is wel fijn", vertelt hij in gesprek met Viaplay. "Ik denk dat hij bij Ajax al jaren heeft laten zien wat hij kan. Misschien kwam het er daar niet altijd uit", aldus Roefs.

"Nu met nog betere spelers om hem heen en het spel wat hem misschien ook echt ligt", vervolgt hij. "Hij is zo belangrijk voor ons en nu kunnen we bijna niet meer zonder hem, denk ik", constateert Roefs, die met Sunderland op een knappe achtste plek staat in de Premier League na 24 wedstrijden