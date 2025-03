Roelof Luinge ziet maar twee opties voor PSV-Ajax: "Dat moet"

"Dan zijn er maar twee kandidaten. Deze wedstrijd is zo belangrijk, die moet in handen zijn van of Danny Makkelie of Serdar Gözübüyük . Andere opties zijn er niet. Het gaat hier om de landstitel, er mag niets mis gaan", meent Roelof Luinge in het Algemeen Dagblad. De voormalig arbiter denkt echter niet dat Dennis Higler de schijnwerpers op de arbitrage heeft gezet door zijn grote fout in de wedstrijd tussen Ajax en AZ.

"Maar reken maar dat Higler een paar slechte dagen heeft gehad. Dit wil je natuurlijk niet als scheidsrechter", vervolgt hij. Luinge oppert Danny Makkelie als arbiter, ondanks zijn verleden met PSV-trainer Peter Bosz. "Ik denk niet dat zoiets nog een rol kan spelen. Er worden wel eens dingen gezegd over een scheidsrechter, maar ik zou denken dat dat iets uit het verleden is."

Toch denkt hij dat de KNVB voor die andere optie kiest. "Serdar Gözübüyük is in vorm", legt hij verder uit. "Ik denk dat KNVB voor hem kiest. Je hoopt dat het zondag qua arbitrage gewoon goed gaat. Dat verdienen de spelers en de supporters en de hele competitie", aldus Luinge.