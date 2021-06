Geschreven door Jessica Westdijk 25 jun 2021 om 14:06

Ajax heeft doelman Joey Roggeveen voor één seizoen vastgelegd. De doelman had bij FC Volendam een aflopend contract.

Roggeveen is geen onbekende op De Toekomst: hij speelde tot zijn veertiende in de jeugdopleiding van Ajax. Daarna maakte hij de overstap naar AZ, waar hij tot Jong AZ speelde. Sinds 2019 stond hij onder contract bij FC Volendam.

De doelman stond dit seizoen in 18 duels in de Keuken Kampioen Divisie onder de lat bij de Volendammers. Dat deed hij echter niet naar tevredenheid van de club, die zijn contract besloot niet te verlengen, wat ook gold voor Nordin Bakker: “In het algemeen zijn we niet honderd procent tevreden over beide keepers. Het zijn jongens met potentie, maar ze missen stabiliteit”, vertelde trainer Wim Jonk onlangs op een supportersavond van FC Volendam.