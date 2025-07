Romano: Dit is wanneer Ajax en Chelsea onderhandelen over Hato

De Londense club heeft inmiddels een eerste bod van veertig miljoen euro uitgebracht, maar dat is door Ajax-directeur Alex Kroes resoluut afgewezen. Kroes houdt vast aan een vraagprijs tussen de 55 en 60 miljoen euro, al meldde De Telegraaf eerder dat de Amsterdammers een bedrag van rond de 50 miljoen euro ook acceptabel zouden vinden. "In en rond de Johan Cruijff ArenA klinkt het dat 50 miljoen euro ook een prachtig bedrag is", schrijft de krant.

Romano meldt dat Chelsea en Ajax begin deze week ‘direct contact’ zullen hebben om de onderhandelingen over Hato te intensiveren. In Londen ligt het contract voor de 18-jarige verdediger al klaar. Alleen de clubs moeten nog tot een akkoord komen. Hato kwam zondagavond niet in actie in de finale van de Como Cup tegen Como, uit voorzorg met het oog op zijn mogelijke transfer.