2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Romano: "Hij vliegt dit weekend naar Ajax voor medische keuring"

Joram
bron: Fabrizio Romano
Fabrizio Romano
Fabrizio Romano Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt dicht bij de komst van Maher Carrizo. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt dat de club het Argentijnse talent dit weekend al wil laten overkomen voor een medische keuring, waarna de transfer snel kan worden afgerond.

De Amsterdammers zouden eerst zeven miljoen euro betalen, met daarbovenop een latere optie van zes miljoen euro. Concurrent Midtjylland is inmiddels afgehaakt, waardoor Ajax vrij baan lijkt te hebben.

Carrizo is een negentienjarige, linksbenige rechtsbuiten uit de opleiding van Vélez Sarsfield. Hij speelde al 52 wedstrijden voor de club en was daarin goed voor elf doelpunten en drie assists.

