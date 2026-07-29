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Romano komt met Álvarez-update: "Ajax werkt hard aan een deal"

Sara
bron: X/Fabrizio Romano
Edson Álvarez
Edson Álvarez Foto: © BSR Agency

Ajax maakt nog altijd werk van de terugkeer van Edson Álvarez. Transfer-expert Fabrizio Romano meldt woensdagmiddag dat een vertrek bij West Ham United eraan zit te komen voor de middenvelder.

"Edson Álvarez zal West Ham naar verwachting verlaten, waarbij de eerste gesprekken tussen West Ham en Real Sociedad gaande zijn. Ajax is goed op de hoogte van de situatie en werkt aan een deal om hem terug te halen", luidt Romano op X.

De voornaamste concurrent van Ajax in de strijd om de Mexicaan is Real Sociedad. De Spaanse ploeg zou al de eerste gesprekken hebben gevoerd met West Ham. Jordi Cruijff gaat nauwkeurig de mogelijke constructies na om de middenvelder binnen te halen.

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