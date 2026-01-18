Romano komt met 'here we go': Ajax haalt Oleksandr Zinchenko

Ajax staat op het punt Oleksandr Zinchenko aan de selectie toe te voegen. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de Oekraïense international binnen 24 uur naar Amsterdam afreist voor zijn medische keuring.

Eerder op zondag berichtte De Telegraaf al dat Ajax concreet werkte aan de komst van Zinchenko. Met de bevestiging van Romano lijkt de afronding nabij en is het wachten op de officiële aankondiging vanuit de Johan Cruijff ArenA.

Zinchenko speelde sinds afgelopen zomer op huurbasis voor Nottingham Forest, maar kwam daar nauwelijks aan bod. De 29-jarige Oekraïner beschikt over een aflopend contract. Ajax wil hem na dit seizoen voor langere periode proberen vast te leggen. Zinchenko kan als linksback en als middenvelder uit de voeten, waardoor Ajax twee vliegen in een klap slaat. Bij Oekraïne speelt Zinchenko veelal als nummer zes.

Zinchenko is bekend met de Eredivisie. Hij speelde in het verleden één seizoen op huurbasis voor PSV.