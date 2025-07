Romano komt met 'here we go' bij Porto, mogelijk gevolgen voor Taylor

FC Porto lijkt zich te gaan versterken met Victor Froholdt. Volgens Fabrizio Romano heeft de Portugese club een akkoord bereikt met FC Kopenhagen over de transfer van de 19-jarige middenvelder. Wat de transfer betekent voor Kenneth Taylor is niet duidelijk.

Fabrizio Romano geeft maandag zijn 'here we go' voor de overstap van Froholdt. FC Porto heeft naar verluidt twintig miljoen euro over voor de jonge Deen. Dat bedrag kan via bonussen nog met twee miljoen euro oplopen.

Wat de komst van Froholdt naar het FC Porto van Francesco Farioli voor Taylor betekent, is niet bekend. De Portugese club toonde eerder interesse in de Ajax-middenvelder. De club van Farioli klopte eerder aan met een bod van vijftien miljoen euro, maar dat werd afgewezen door Ajax.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat FC Porto diep in de buidel gaat testen voor zowel Forholdt als Taylor.