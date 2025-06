Romano meldt: 'Engelse topclub in de race voor Ajax-sterkhouder'

Arsenal heeft opnieuw interesse getoond in Jorrel Hato, meldt transferexpert Fabrizio Romano . De club uit Londen had de belangstelling eerder wat laten varen, maar heeft nu opnieuw contact opgenomen met Ajax.

Chelsea is al langer in de race voor Hato en heeft zijn interesse nooit laten verslappen. Arsenal is nu terug in de strijd, mede door het mislopen van Dean Huijsen, die gekozen heeft voor een overstap naar Real Madrid.

Volgens Romano is Hato deze zomer een belangrijk doelwit voor beide Engelse topclubs. Arsenal zou al navraag hebben gedaan bij Ajax over de beschikbaarheid van de talentvolle verdediger, al is de interesse nog in een vroeg stadium.

Hato staat momenteel op het EK O21 met Jong Oranje en ligt nog tot 2028 vast bij Ajax. De veelzijdige verdediger heeft een geschatte marktwaarde van 35 miljoen euro.