Romano onthult: Dit miljoenensalaris neemt Ajax over voor Arokodare

Ajax gaat bij de huurtransfer van Tolu Arokodare diep in de buidel tasten. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano neemt de Amsterdamse club niet alleen de Nigeriaanse spits op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers, maar betaalt zij ook zijn volledige salaris.

Romano meldde maandag met zijn bekende 'Here we Go' dat de transfer is afgerond en gaf daarbij meer details over de overeenkomst. Naast een huursom heeft Ajax volgens hem een niet-verplichte optie tot koop van 22 miljoen euro bedongen. Ook zijn er bonusafspraken opgenomen, waardoor Wolverhampton extra inkomsten kan ontvangen als Ajax zich weet te plaatsen voor Europees voetbal.

Vooral de salariskosten springen in het oog. Volgens salariswebsite Capology verdient Arokodare bij Wolverhampton jaarlijks 3,9 miljoen Britse pond. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 4,5 miljoen euro per jaar. Dat betekent een salaris van circa 377.000 euro per maand, 87.000 euro per week en ruim 12.000 euro per dag. Wolverhampton heeft deze bedragen overigens niet officieel bevestigd.