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Romano onthult: "Staan drie namen op de lijst van Jordi Cruijff"

Sara
bron: Fabrizio Romano
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Transferexpert Fabrizio Romano onthult het drietal namen dat op de shortlist van Jordi Cruijff staat om Mika Godts op te volgen. Hij kan met zekerheid melden dat Noa Lang in de top drie staat. 

Noa Lang is een van de kandidaten om de Belg op te volgen. "Ajax is zeer geïnteresseerd. We zullen zien of er een akkoord komt", stelt hij in een video op zijn YouTube-kanaal. "Er staan drie namen op de lijst van Jordi Cruijff en Noa Lang staat daar honderd procent zeker op. Daarnaast zijn er zeker ook andere mogelijkheden voor de speler."

De oud-Ajacied wordt ook in de gaten gehouden door onder meer Atalanta en Galatasaray. Napoli wil de 27-jarige buitenspeler alleen verkopen en volgens Romano kan daar mogelijk alleen verandering in komen vlak voor het sluiten van de transfermarkt.

Afgelopen seizoen werd Lang aan Galatasaray verhuurd. "Er is gesproken over Galatasaray, maar vanuit Galatasaray blijven ze mij vandaag vertellen dat hij optie drie of vier op de lijst is en dus niet de prioriteit, omdat Galatasaray op dit moment andere ideeën heeft", besluit Romano. 

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