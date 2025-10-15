Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Romano onthult: 'Voormalig Ajax-speler switcht van zaakwaarnemer'

Cherine
Fabrizio Romano
Fabrizio Romano Foto: © BSR Agency

Justin Kluivert heeft een nieuwe zaakwaarnemer gekozen, zo meldt Fabrizio Romano. De 26-jarige aanvallende middenvelder sluit zich aan bij Epic Sports, het agentschap dat geleid wordt door oprichter en eigenaar Ali Barat.

Eerder werd Kluivert vertegenwoordigd door Team Raiola, dat onder andere Oranje-internationals zoals Ryan Gravenberch en Micky van de Ven begeleidt. Nu kiest hij ervoor samen te werken met Barat, die eerder spelers als Dean Huijsen, Xavi Simons en Moisés Caicedo onder zijn hoede had. De precieze reden voor Kluiverts overstap is nog niet bekend.

Kluivert is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in Engeland. Bij Bournemouth is de Oranje-international dit seizoen niet verzekerd van een vaste basisplaats. Toch liet bondscoach Ronald Koeman hem afgelopen zondagavond tegen Finland aan de aftrap verschijnen.

In zijn carrière speelde Kluivert eerder voor Ajax, Roma, Leipzig, Nice en Valencia. Bij Bournemouth loopt zijn contract nog tot medio 2028, en hij probeert daar zijn plek in het elftal verder te verankeren.

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
